Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein rücksichtsloser Mercedes-Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der B 45 bei Eberbach unterwegs und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer.

Der bislang noch nicht identifizierte Fahrer eines schwarzen Mercedes war gegen 16.30 Uhr auf der B 45 von Gammelsbach nach Eberbach unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsschild am Ortsausgang von Gammelsbach überholte er einen 48-jährigen Renault-Fahrer trotz Gegenverkehrs. Nach dem Überholvorgang scherte er so knapp vor dem Renault wieder ein, dass der Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 48-Jährige konnte im weiteren Verlauf beobachten, wie der Mercedes kurz vor einer Linkskurve in gleicher Weise einen Reisebus mit NK-Kennzeichen überholte. Auch dieser musste stark bremsen, um eine Kollision mit dem Mercedes zu vermeiden. Der Fahrer des Busses soll dem rücksichtslosen Autofahrer mehrfach Lichthupe zur Warnung gegeben haben.

Das Polizeirevier Eberbach hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes eingeleitet.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zum Fahrer oder der Fahrerin des Mercedes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell