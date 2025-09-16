Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich- Fahrerin leicht verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 22-jährige Bochumerin bei einem Verkehrsunfall auf der Tippelstraße am 15.09.2025 gegen 18:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war sie mit ihrem PKW der Marke Hyundai auf der Tippelstraße in Fahrtrichtung Isenbergstraße unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Ob unangepasste Geschwindigkeit ein Grund für den Unfall war, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Bochumerin kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell