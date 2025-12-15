PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Bäckerei ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 03:45 Uhr, gelangten Unbekannte über ein Toilettenfenster in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Bensheimer Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Der oder die Unbekannten versuchten zunächst, einen Tresor aufzubrechen. Mithilfe des Tresorschlüssels gelang es den Tätern letztendlich, diesen zu öffnen. Genaue Informationen über den Inhalt des Tresors sind noch nicht bekannt. Außerdem nahm die Täterschaft eine Kaffeemaschine an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann daher noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Tel.: 06201 / 1003-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

