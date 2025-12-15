Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Bäckerei ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 03:45 Uhr, gelangten Unbekannte über ein Toilettenfenster in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Bensheimer Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Der oder die Unbekannten versuchten zunächst, einen Tresor aufzubrechen. Mithilfe des Tresorschlüssels gelang es den Tätern letztendlich, diesen zu öffnen. Genaue Informationen über den Inhalt des Tresors sind noch nicht bekannt. Außerdem nahm die Täterschaft eine Kaffeemaschine an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann daher noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Tel.: 06201 / 1003-0, entgegen.

