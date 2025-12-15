PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mindestens ein dutzend Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens 12 Autos, welche in der Gustav-Hertz-Straße sowie der Heinrich-Böll-Straße abgestellt waren. Die Täterschaft zerkratzte den Lack der Fahrzeuge und verursachte einen Schaden von mindestens 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

