POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mindestens ein dutzend Autos beschädigt - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens 12 Autos, welche in der Gustav-Hertz-Straße sowie der Heinrich-Böll-Straße abgestellt waren. Die Täterschaft zerkratzte den Lack der Fahrzeuge und verursachte einen Schaden von mindestens 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 entgegen.
