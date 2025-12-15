PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Werkstatthalle

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich ein Brand in einer Werkstatthalle einer Tankstelle in der Karlsruher Straße im Sinsheimer Stadtteil Dühren.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Brand über Notruf gemeldet, welcher durch die Feuerwehren Sinsheim, Eschelbach und Dühren gegen 13:00 Uhr gelöscht wurde. Für die Löscharbeiten musste die angrenzende Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. Der durch den Brand verursachte Schaden in der Werkstatthalle lässt sich derzeit auf etwa 5.000 Euro beziffern. Die Ursache für das Brandgeschehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Angelbachtal des Polizeireviers Sinsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

