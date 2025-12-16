Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Tank- und Rastanlage, Kraichgau-Süd, PM 2

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6180062, kam es am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein Lkw mit Anhänger den rechten der drei Fahrstreifen auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim löste sich vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Reifen des Anhängers. Der Reifen kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Liegen, was zur Folge hatte, dass ein nachfolgender 48-Jähriger mit seinem Pkw BMW mit dem Reifen kollidierte und hierbei erheblich beschädigt wurde.

Aufgrund der ersten Kollision des BMW-Fahrers mit dem Reifen kam es zu drei Folgeunfällen. Hierbei wurde eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Renaults leicht verletzt und zur medizinischen Versorung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 30.000 EUR. Der Streckenabschnitt musste zum Zwecke der Unfallaufnahme zunächst für eine Stunde komplett und im weiteren Verlauf der linke und der mittlere Fahrstreifen für insgesamt fünf Stunden für die Unfallaufnahme und gesperrt werden.

Durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, wurden die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

