POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall bei Tank- und Rastanlage, Kraichgau-Süd, Pressemeldung Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6180062 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6180081) ereignete sich am Montagabend auf der A 6 bei Sinsheim ein Verkehrsunfall aufgrund eines Rades, das sich an einem Anhänger gelöst hatte.

Das Rad hatte sich gegen 20.50 Uhr von einem Anhänger eines Lastwagens gelöst und war auf der Fahrbahn liegengeblieben. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge, ein BMW, ein Seat und ein Renault, kollidierten mit dem Rad und wurden stark beschädigt. Der Renault geriet hierdurch in Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Die 20-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An dem BMW hatte sich infolge des Zusammenstoßes mit dem Lastwagenrad ein Reifen von der Felge gelöst. Dem Fahrer gelang es jedoch, sein Fahrzeug auf der Felge kontrolliert von der linken Fahrspur auf den Standstreifen zu lenken.

Durch die reifenlose Felge wurde jedoch der Fahrbahnbelag stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch durch den Brand des Renault wurde die Fahrbahn beschädigt. Die Beseitigung der Schäden erfolgte noch in der Nacht durch die Autobahnmeisterei.

Während der Unfallaufnahme, Aufräum- und Reparaturmaßnahmen waren der linke und mittlere Fahrstreifen bis ca. 1.30 Uhr komplett gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

