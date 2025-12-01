Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch bei Schützenverein - Spektive entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 29.11.2025, 16.00 Uhr und Sonntag, 30.11.2025, 09.00 Uhr über ein Fenster Zutritt in das Gebäude des Schützenvereins in der Straße "Poche". Der oder die Täter öffneten vermutlich in den Abend-/ Nachtstunden, gewaltsam einen Metallschrank sowie einen Tresor. Es wurden drei bis vier Spektive (Beobachtungsgerät/ Fernglas) mit einem Wert von rund 1200 Euro entwendet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 Hinweise entgegen.

md/tb

