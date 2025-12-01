PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch bei Schützenverein - Spektive entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 29.11.2025, 16.00 Uhr und Sonntag, 30.11.2025, 09.00 Uhr über ein Fenster Zutritt in das Gebäude des Schützenvereins in der Straße "Poche". Der oder die Täter öffneten vermutlich in den Abend-/ Nachtstunden, gewaltsam einen Metallschrank sowie einen Tresor. Es wurden drei bis vier Spektive (Beobachtungsgerät/ Fernglas) mit einem Wert von rund 1200 Euro entwendet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 Hinweise entgegen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:42

    POL-FR: Freiburg: Straßenbahn stößt mit Pkw zusammen - ein Verletzter

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, kam es in Freiburg-Brühl zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Die Straßenbahn befuhr die Madisonallee gegen 11.20 Uhr in Fahrtrichtung Endhaltestelle Messe. An der Einmündung zur Suwonallee kam es zum Zusammenstoß mit einem nach derzeitigem Kenntnisstand bevorrechtigten Pkw, welcher von der Suwonallee ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 16:27

    POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Tasche- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 11:30 Uhr wurde einer 22- jährigen Frau in Weil am Rhein am Rathausplatz Höhe der Hausnummer 3 eine Tasche weggenommen. In der Tasche befanden sich die Einnahmen eines Geschäfts von mehreren zehntausend Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung konnte der Tatverdächtige unerkannt fliehen. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren