Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuer am Stadttor

Aurich (ots)

Altpapierreste haben in der Nacht zu Freitag im Eingangsbereich der Fußgängerzone gebrannt. Die Feuerwehr Aurich war um 02:43 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angefordert worden, die das Feuer auf Höhe des Stadttores entdeckt und bereits erste Löschversuche unternommen hatte. Innerhalb von Minuten konnten die Einsatzkräfte den Brand mittels Strahlrohr in Gänze bekämpfen. Die glimmenden Überreste wurden dabei auseinandergezogen und der Löscherfolg unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera abschließend kontrolliert, ehe der Einsatz nach gut einer Viertelstunde beendet war.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

