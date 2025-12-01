PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenbahn stößt mit Pkw zusammen - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, kam es in Freiburg-Brühl zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Die Straßenbahn befuhr die Madisonallee gegen 11.20 Uhr in Fahrtrichtung Endhaltestelle Messe. An der Einmündung zur Suwonallee kam es zum Zusammenstoß mit einem nach derzeitigem Kenntnisstand bevorrechtigten Pkw, welcher von der Suwonallee nach rechts in die Madisonallee abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 40-jährige Fahrer des Pkw leicht verletzt. Die Straßenbahn sprang durch den Aufprall aus den Schienen. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882 3100 entgegengenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

