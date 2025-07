POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Jagdhütte

Asbach (ots) - Am Dienstag, 08.07.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein roter PKW die L 272, aus Richtung Rauenhahn kommend in Richtung Asbach. Vor einer Kurve, in Höhe Bennauer Mühle, setzte der Fahrzeugführer des roten PKW PKW zum Überholen an. Ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug musste bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision mit dem Überholer zu ...

