Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen Auto und Fahrradfahrerin

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Heidelberg wurde eine 30-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Ein 67-jähriger Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem Citroën auf der Dischingerstraße in Richtung Friedrich-Schott-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Friedrich-Schott-Straße übersah er eine 30-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Kurpfalzring fuhr und nach links in die Dischingerstraße einbiegen wollte. Die Radlerin wurde vom Citroën am Hinterrad erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich Schürfwunden an Ellenbogen und Knie zu. Aufgrund ihrer Schwangerschaft wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

