Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerpunktkontrolle im Bereich der Kurfürstenanlage

Heidelberg (ots)

Unter Federführung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurden am Montagabend im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft "Sicher in Heidelberg" Schwerpunktkontrollmaßnahmen zur Überwachung der Waffen- und Messerverbotszone im Bereich der Kurfürstenanlage durchgeführt.

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heidelberg Mitte, der Bereitschaftspolizei Bruchsal, der Polizeihundeführerstaffel und der Kriminalpolizei Heidelberg gemeinsam mit Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Heidelberg, mehrere Personen, die sich im Bereich der Kurfürstenanlage aufhielten.

Dabei wurde eine Person vorläufig festgenommen, die illegal Handel mit Arzneimitteln betrieb. Bei dem Mann wurde eine Menge von rund 75 Kapseln eines verschreibungspflichtigen Medikaments sichergestellt, das nicht für den deutschen Markt zugelassen ist.

Drei Personen wurden per Fahndungsausschreibungen gesucht. Nach weiteren Ermittlungen wurden diese jedoch wieder auf freien Fuß entlassen.

Nachfolgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- Ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz/Konsum-Cannabis-Gesetz mit Marihuana und Pregabalin-Tabletten - Ein Verstoß gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz mit Marihuana - Sicherstellung von 276 Kapseln Pregabalin - Sicherstellung von 45 Gramm Marihuana

Die gemeinsamen Kontrollen von Polizei und Stadt Heidelberg haben sich bewährt und werden in regelmäßigen Abständen wiederholt. Weitere Einsatzmaßnahmen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell