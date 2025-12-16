Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahndungsmaßnahmen nach Eigentumsdelikt, Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit fahndet die Polizei im Stadtgebiet Sinsheim mit zahlreichen Polizeikräften nach einem Eigentumsdelikt nach mehreren unbekannten Tätern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten mehrere unbekannte Täter gegen 10.45 Uhr einem Geschäftsmann in der Muthstraße auf offener Straße die Aktentasche. Nähere Informationen zum Tatablauf, den Hintergründen der Tat sowie den Tätern liegen derzeit noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich wurden vom Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an.

