POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Etwa drei Dutzend Weihnachtsbäume gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wenig besinnlich zeigten sich Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Montag, 08:20 Uhr. Wie sich herausstellte, entwendeten die Weihnachtsmuffel eine größere Anzahl an Weihnachtsbäumen, die auf einem Parkplatz in der Mannheimer Landstraße gelagert waren. Die genaue Anzahl der gestohlenen Bäume lässt sich momentan noch nicht abschließend beziffern. Um an die begehrte Beute zu gelangen, soll die Täterschaft die Umzäunung überstiegen und anschließend die Bäume, vermutlich mit einem Fahrzeug, abtransportiert haben. Nähere Informationen zum Diebstahlschaden sowie zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Brühl geführt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder einen gut beladenen "Weihnachtstransporter" in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 71282 (08-16 Uhr) oder Tel.: 0621 / 83397-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarau) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

