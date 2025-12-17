PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall Mauer und Verkehrsschild beschädigt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag um 10 Uhr befuhr eine 67-jährige BMW-Fahrerin den Storchenweg vom Amselweg kommend in Fahrtrichtung Alte Bruchsaler Straße. Zeitgleich fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Renault aus einem Grundstück auf den Storchenweg ein. Dabei übersah er die von rechts kommende 67-jährige Autofahrerin und kollidierte mit dem BMW der Frau. Der BMW wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und gegen ein Verkehrsschild sowie eine Mauer gelenkt. Da die 67-Jährige durch den Unfall starke Schmerzen im Oberkörper verspürte, wurde sie nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

