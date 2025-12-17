Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag um 10 Uhr befuhr eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Walldorfer Straße und beabsichtigte, im Kreisverkehr "Hoschket-Kreisel" den dortigen Fußgängerüberweg mit ihrem Rad zu passieren. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 84-jähriger Toyota-Fahrer den Kreisverkehr und übersah hierbei die 39-Jährige, woraufhin es zu einem Zusammenstoß beider kam. Beide Verkehrsteilnehmer waren zum Unfallzeitpunkt nahezu in Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Da die Radfahrerin Schmerzen im Rückenbereich verspürte, wurde sie vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und konnte im Anschluss wieder entlassen werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

