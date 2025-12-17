PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Linienbus fährt Mercedes auf; eine leichtverletzte Person

Mannheim (ots)

Am Dienstag um 11:20 Uhr befuhren eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 42-jähriger Linienbusfahrer hintereinander die Möhlstraße in Fahrtrichtung Seckenheimer Straße. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle wollte die 63-Jährige nach rechts auf diese auffahren. Aufgrund eines Fußgängers, der in Richtung Neckarauer Übergang unterwegs war, musste die Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um den bevorrechtigten Fußgänger passieren zu lassen. Der dahinter befindliche Busfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Mercedes, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, hinten auf. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur eingehenden Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die zu dem Unfallzeitpunkt in dem Bus befindlichen 10 Fahrgäste blieben unverletzt. Der Busfahrer kam ebenfalls nur mit dem Schrecken davon. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

