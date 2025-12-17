PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahndungsmaßnahmen nach Eigentumsdelikt, Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6180726), wurde ein Geschäftsmann am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr in der Muthstraße seiner Aktentasche beraubt. Auf dem Weg zur Arbeit wurde dem 65-jährigen Mann von hinten seine schwarze Aktentasche entrissen, in welcher sich ein hoher Betrag an Bargeld befand. Als er die Wegnahme bemerkte, drehte er sich in Richtung des Angreifers. Entgegen der Erstmeldung handelte es sich hierbei um eine einzelne männliche Person und nicht wie zunächst berichtet um mehrere Täter.

Aufgrund gereizter und brennender Augen, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Einsatz von Pfefferspray zurückzuführen sind, konnte der Beraubte den Täter jedoch nur bedingt beschreiben. Er wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - etwa 180 cm groß,
   - kräftige Statur.

Nach der Tat rannte der Täter schließlich entlang der Muthstraße in Richtung der Dührerstraße davon.

Die Ermittlungen wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumskriminalität mit Unterstützung der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen. Es werden Personen gesucht, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

