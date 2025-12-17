Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Tatverdächtiger wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls u. a. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen einen deutschen Mann im Alter von 20 Jahren wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erlassen.

Am Dienstag, 16. Dezember 2025, gegen 11:00 Uhr soll der 20-Jährige im Rahmen seines Substitutionsprogrammes eine Arztpraxis in Ladenburg betreten haben. Dort habe er den Substitutionsraum aufgesucht, aus einer Schublade ein Substitutionsmedikament entwendet und in seiner Jackentasche verstaut. Dies sei von einem Arzt beobachtet worden. Nachdem der Tatverdächtige mit dem Diebstahl konfrontiert worden sei, habe er sich durch den Einsatz von Pfefferspray gegenüber dem Arzt die Flucht aus der Praxis ermöglicht. Eine Zeugin, welche sich vor dem Gebäude aufhielt und auf die Situation aufmerksam geworden war, sei daraufhin auf den Tatverdächtigen zugelaufen. Auch hier habe der junge Mann Pfefferspray eingesetzt, um sich der Situation endgültig zu entziehen. Der Tatverdächtige konnte wenig später durch zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte des Polizeireviers Ladenburg in der Nähe der Arztpraxis vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme führte der 20-Jährige geringe Mengen an Crack sowie Kokain bei sich. Der Arzt sowie die Zeugin wurden durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt.

Am heutigen Tag, 17. Dezember 2025, wurde der 20-jährige Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen des besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

