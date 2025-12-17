Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt Verdächtige nach Wohnungseinbruch fest - Komplizin flieht

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Dienstagvormittag (16. Dezember) konnte die Polizei in Altenessen eine mutmaßliche Einbrecherin festnehmen. Eine zweite Verdächtige floh. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Als die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Grünstraße gegen 11:20 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen war. Unmittelbar zuvor waren ihr im Hausflur zwei junge Frauen entgegengerannt. Dies kam der 23-jährigen Essenerin verdächtig vor, weshalb sie den Unbekannten hinterherlief. Eine der Frauen konnte sie festhalten, die Andere floh. Als die alarmierte Polizei eintraf, nahmen die Beamten die Verdächtige vorläufig fest. Bei ihr fanden sie unter anderem zwei Schraubendreher. Die Frau hatte keinerlei Ausweisdokumente bei sich und konnte bisher auch anderweitig nicht identifiziert werden. Die zweite Tatverdächtige soll etwa 18 bis 23 Jahre alt sein, zirka 1,55 bis 1,60 Meter groß und schlank. Sie soll lange, braune Haare und leicht gebräunte Haut haben. Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell