POL-E: Essen: 82-Jähriger durch Stichverletzungen getötet - Mordkommission nimmt tatverdächtigen Sohn fest

Essen (ots)

45131 E-Rüttenscheid / 45139 E-Frillendorf: Am Montagnachmittag (15. Dezember) fanden Einsatzkräfte einen leblosen 82-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen in seiner Wohnung an der Hubertstraße. Kurz zuvor hatte der 52-jährige Sohn während eines anderen Einsatzes Polizeibeamten die Tötung seines Vaters gestanden.

Gegen 16:40 Uhr hatte ein Anwohner vor einem Wohnhaus an der Florastraße einen Zettel mit Hilferufen einer Frau gefunden. Schnell konnten die alarmierten Polizisten die betroffene Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses lokalisieren.

Im Hausflur kam den Beamten ein 52-jähriger Mann entgegen. Dabei hielt er ein großes Küchenmesser in der Hand. Die Einsatzkräfte wirkten beruhigend auf den 52-Jährigen ein und konnten ihn so überzeugen, das Messer zur Seite zu legen. In der Wohnung trafen sie auf die 51-jährige Partnerin des Esseners. Diese war zum aktuellen Ermittlungsstand in der gemeinsamen Wohnung festgehalten und bedroht worden.

Während der Anzeigenaufnahme gestand der 52-Jährige den Polizisten, dass er vor wenigen Tagen seinen Vater in dessen Wohnung auf der Hubertstraße getötet habe. Sofort fuhr eine Streifenwagenbesatzung mit einem Notarzt zur Wohnung des Vaters. Dort fanden sie den Mann leblos vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 82-Jährigen feststellen. Da der Senior Stichverletzungen erlitten hatte, übernahm eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen die Ermittlungen.

Der 52-jährige Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an. /Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

