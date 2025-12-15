POL-E: Essen: Unbekannte rauben Tankstelle aus - 1. Folgemeldung - Fotofahndung
Essen (ots)
45276 E.-Steele: Am 4. Dezember dieses Jahres überfielen zwei unbekannte Tatverdächtige eine Tankstelle an der Grenoblestraße.
Wir berichteten am gleichen Tag: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-rauben-tankstelle-aus-zeugen-gesucht
Während des Raubes wurden die Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos und eine nähere Beschreibung finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/189241
Sollten Sie die Tatverdächtigen wiedererkennen oder Angaben zu ihnen machen können, melden Sie Ihre Hinweise bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. Wählen Sie in dringenden Fällen den polizeilichen Notruf 110. Sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an. Sie sind möglicherweise bewaffnet./SyC
