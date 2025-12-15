PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte rauben Tankstelle aus - 1. Folgemeldung - Fotofahndung

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am 4. Dezember dieses Jahres überfielen zwei unbekannte Tatverdächtige eine Tankstelle an der Grenoblestraße.

Wir berichteten am gleichen Tag: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-rauben-tankstelle-aus-zeugen-gesucht

Während des Raubes wurden die Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos und eine nähere Beschreibung finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/189241

Sollten Sie die Tatverdächtigen wiedererkennen oder Angaben zu ihnen machen können, melden Sie Ihre Hinweise bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. Wählen Sie in dringenden Fällen den polizeilichen Notruf 110. Sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an. Sie sind möglicherweise bewaffnet./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:20

    POL-E: Essen: Unbekanntes Duo stiehlt Handtasche und hebt Geld ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45145 E.-Frohnhausen: Am 25. November dieses Jahres (gegen 15 Uhr) wurde die Handtasche einer Seniorin in einem Geschäft an der Berliner Straße entwendet. Im Anschluss hoben zwei Tatverdächtige mit der darin befindlichen EC-Karte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Geldautomaten an der Gervinusstraße ab. Die Polizei sucht nun mit ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:30

    POL-E: Essen: Unbekannte/r raubt Seniorin Handtasche - Zeugen gesucht

    Essen (ots) - 45138 E.- Südostviertel: Gestern Morgen (13. Dezember) raubte ein/e Unbekannte/r in der Herwarthstraße die Handtasche einer 84-Jährigen. Die Seniorin lief gegen 8:45 Uhr die Herwarthstraße entlang, als sich ihr zwischen Spichernstraße und Steeler Straße eine unbekannte Person näherte und an ihrer Handtasche zog. Zunächst konnte die 84-Jährige den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren