POL-E: Essen: Unbekanntes Duo stiehlt Handtasche und hebt Geld ab - Fotofahndung
Essen (ots)
45145 E.-Frohnhausen: Am 25. November dieses Jahres (gegen 15 Uhr) wurde die Handtasche einer Seniorin in einem Geschäft an der Berliner Straße entwendet. Im Anschluss hoben zwei Tatverdächtige mit der darin befindlichen EC-Karte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Geldautomaten an der Gervinusstraße ab.
Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Diese finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/189135
Die Polizei Essen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./ruh
