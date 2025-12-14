Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stiehlt Handy aus Geschäft - Fotofahndung

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Unbekannten, die am 10. März dieses Jahres ein Handy gestohlen hat.

Gegen 16:25 Uhr betrat die Frau ein Stoffgeschäft an der Kupferdreher Straße und sah sich dort zunächst um. Als die damals 64-jährige Verkäuferin mit einer anderen Kundin beschäftigt war, nutzte die Unbekannte die Gelegenheit und ging in den hinteren, privaten Teil des Ladens. Dort entwendete sie das Handy der 64-Jährigen und verließ anschließend das Geschäft.

Als die Verkäuferin mit dem Abkassieren der anderen Kundin fertig war, bemerkte sie den Diebstahl des Handys und verständigte die Polizei.

Dank der Videoüberwachung des Geschäftes gibt es Aufnahmen der mutmaßlichen Handy-Diebin. Diese können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/189098

Hinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen./bw

