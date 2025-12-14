Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Drei Brände in einer Nacht - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I/45476 MH.-Styrum/45478 MH.-Speldorf: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. Dezember) kam es im Mülheimer Stadtgebiet zu drei Bränden bislang ungeklärter Ursache. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 21 Uhr wollte eine Frau an der Paul-Essers-Straße ihr Fahrzeug in eine Tiefgarage fahren. Nachdem sich das Tor nicht öffnete, betrat sie die Garage über die Fußgängertür und bemerkte sofort starke Rauchentwicklung. In der Tiefgarage brannte ein Mazda MX-5 vollständig aus, zudem wurden Stromleitungen an der Decke beschädigt.

Gegen 2 Uhr brannten auf einem Garagenhof an der Goebenstraße zunächst ein Renault Twingo sowie kurz darauf ein daneben abgestellter Renault Captur. Ein Anwohner hatte zunächst kleinere Flammen bemerkt, die sich schnell ausbreiteten und auf das zweite Fahrzeug übergriffen. Beide Autos sowie ein angrenzender Zaun wurden beschädigt.

Nur kurze Zeit später, gegen 2:15 Uhr, brannten an einem Imbiss an der Weseler Straße mehrere Leergutkästen unter einem eingeschlagenen Fenster.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Brandorten Spuren. Die Hintergründe der einzelnen Brände sind derzeit unklar. Ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Teil der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Brandstiftung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den einzelnen Bränden geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell