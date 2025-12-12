Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer nach Frontalzusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Schuir: Gestern Nachmittag (11. Dezember) stießen ein PKW und ein Krad auf dem Schuirweg zusammen, dessen Fahrer (32) wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 32-jährige Kradfahrer war gegen 15:50 Uhr auf dem Schuirweg in Richtung A52 unterwegs, als er hinter der Wallneyer Straße mit einem ihm entgegenkommenden weißen Golf zusammenstieß. Der Kradfahrer wurde durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde zunächst notärztlich vor Ort versorgt und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Fahrerin des Golfs sowie ihr mitfahrendes Kind wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schuirweg musste zur Unfallaufnahme durch ein VU-Team der Polizei für mehrere Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich. Das Krad wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell