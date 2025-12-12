PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer nach Frontalzusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Schuir: Gestern Nachmittag (11. Dezember) stießen ein PKW und ein Krad auf dem Schuirweg zusammen, dessen Fahrer (32) wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 32-jährige Kradfahrer war gegen 15:50 Uhr auf dem Schuirweg in Richtung A52 unterwegs, als er hinter der Wallneyer Straße mit einem ihm entgegenkommenden weißen Golf zusammenstieß. Der Kradfahrer wurde durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde zunächst notärztlich vor Ort versorgt und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Fahrerin des Golfs sowie ihr mitfahrendes Kind wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schuirweg musste zur Unfallaufnahme durch ein VU-Team der Polizei für mehrere Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich. Das Krad wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 17:35

    POL-E: Essen: "Coffee with a cop" - Polizei lädt zum Kaffee ein

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Montag (15. Dezember) laden wir Sie erneut herzlich zu "Coffee with a Cop" ein: Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao, Tee oder klassischer Kaffee - wir geben einen aus! Von 11 bis 16 Uhr stehen wir mit einem Oldtimer-Café-Mobil auf der Kettwiger Straße zwischen den Einmündungen Zwölfling und An St. Quintin. Mit dabei sind nicht nur frisch gemahlene Bohnen, Tee und Kakao, sondern vor ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:40

    POL-E: Essen: Fotofahndung nach Handy-Diebin

    Essen (ots) - 45144 E.- Frohnhausen: Am 18. August dieses Jahres stahl eine Unbekannte ein Handy an der Kasse eines Supermarktes an der Kerckhoffstraße. Eine Kundin hatte ihr Handy kurz zuvor versehentlich an der Kasse des Supermarktes liegenlassen. Die Unbekannte legte ihre Geldbörse auf das Handy, um dieses dann unauffällig mitzunehmen. Dabei wurde sie von der Videoüberwachung des Supermarktes gefilmt. Ein Foto und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren