Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Handy-Diebin

Essen (ots)

45144 E.- Frohnhausen: Am 18. August dieses Jahres stahl eine Unbekannte ein Handy an der Kasse eines Supermarktes an der Kerckhoffstraße.

Eine Kundin hatte ihr Handy kurz zuvor versehentlich an der Kasse des Supermarktes liegenlassen. Die Unbekannte legte ihre Geldbörse auf das Handy, um dieses dann unauffällig mitzunehmen. Dabei wurde sie von der Videoüberwachung des Supermarktes gefilmt.

Ein Foto und eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188897

Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

