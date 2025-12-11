Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Handy-Diebin

Essen (ots)

45144 E.- Frohnhausen: Am 18. August dieses Jahres stahl eine Unbekannte ein Handy an der Kasse eines Supermarktes an der Kerckhoffstraße.

Eine Kundin hatte ihr Handy kurz zuvor versehentlich an der Kasse des Supermarktes liegenlassen. Die Unbekannte legte ihre Geldbörse auf das Handy, um dieses dann unauffällig mitzunehmen. Dabei wurde sie von der Videoüberwachung des Supermarktes gefilmt.

Ein Foto und eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188897

Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell