Polizei Essen

POL-E: Essen: Mazda streift 32-jährige Fußgängerin - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Am Samstagnachmittag (6. Dezember) streifte ein roter Mazda eine 32-jährige Kettwigerin an der Ringstraße/Werdener Straße. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:45 Uhr fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Mazda auf der Ringstraße aus Kettwig kommend und bog anschließend an der Kreuzung auf die Werdener Straße ab. Zur selben Zeit überquerte die 32-Jährige den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Heiligenhauser Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen übersah die Mazda-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Fußgängerin und streifte sie beim Abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde die 32-Jährige leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen. Wenn Sie den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell