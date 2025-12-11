POL-E: Essen: Unbekannte schlagen Frau ins Gesicht - Fotofahndung
Essen (ots)
45138 E.-Südostviertel: Am 12. Februar vergangenen Jahres (Rosenmontag) kam es in der Buslinie 146 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten - dabei bekam eine Frau (29) mehrere Schläge ab.
Die 29-Jährige war gegen 17:10 Uhr mit einem Bekannten (37) in der Buslinie 146 in Richtung Kray unterwegs, als es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Bekannten und mehreren Unbekannten kam. Dabei schlug einer der Unbekannten der 29-Jährigen mehrfach ins Gesicht. An der Haltesteller Steeler Wasserturm stiegen die junge Frau und ihr Begleiter aus.
Mit einem Bild der Überwachungskamera im Bus sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten:
https://polizei.nrw/fahndung/188884
Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
