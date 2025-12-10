Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto fährt Kind über Fuß und flieht - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Dienstag, 9. Dezember, wurde eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bornstraße/Ribbeckstraße leicht verletzt. Ein Auto fuhr dem Mädchen über den Fuß und setzte seine Fahrt dann fort. Die Polizei sucht den Fahrer des Wagens sowie Zeugen. Gegen 13:35 Uhr war das siebenjährige Mädchen mit ihrem Vater unterwegs und wollte zu Fuß die Ribbeckstraße überqueren, als ihr ein Auto über den Fuß fuhr. Der Fahrer des dunklen Wagens blieb kurz stehen, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung der Straße "Schützenbahn" fort. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

