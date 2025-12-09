Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit entwendeter EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45138 E.-Südostviertel: Am 25. Juni dieses Jahres entwendete ein Unbekannter die Geldbörse einer 83-jährigen Dame in einer Straßenbahn. Gegen 13:45 Uhr betrat der Täter dann eine Bank an der Steeler Straße und hob mit der EC-Karte der Frau Bargeld ab.

Die Kriminalpolizei sucht den Mann mit Bildern der Überwachungskamera der Bank.

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188727

Sollten sie den Mann kennen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell