POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit entwendeter EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45138 E.-Südostviertel: Am 25. Juni dieses Jahres entwendete ein Unbekannter die Geldbörse einer 83-jährigen Dame in einer Straßenbahn. Gegen 13:45 Uhr betrat der Täter dann eine Bank an der Steeler Straße und hob mit der EC-Karte der Frau Bargeld ab.

Die Kriminalpolizei sucht den Mann mit Bildern der Überwachungskamera der Bank.

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188727

Sollten sie den Mann kennen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

