POL-E: Essen: Unbekannter fährt E-Scooterfahrer auf Zebrastreifen an und flüchtet - Zeugen gesucht

45141 E-Nordviertel: Am Freitagabend (5. Dezember) fuhr ein Unbekannter einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter an, der gerade den Zebrastreifen auf der Katzenbruchstraße überquerte. Der PKW-Fahrer flüchtete unerkannt. Das Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen.

Gegen 22 Uhr fuhr ein 20-jähriger Essener mit seinem E-Scooter über die Karolingerstraße in Fahrtrichtung Altenessen. Um die große Kreuzung zu überqueren, nutzte der Essener zunächst die Fußgängerampel und wollte seine Fahrt anschließend über den Zebrastreifen auf den Gehweg der Unsuhrstraße fortsetzen.

Zeitgleich näherte sich von rechts ein unbekannter PKW über die Katzenbruchstraße und bog über den Rechtsabbieger auf die Unsuhrstraße ab. Hierbei übersah der Unbekannte offenbar den E-Scooterfahrer. Er erfasste den 20-Jährigen noch auf dem Zebrastreifen mit der linken Fahrzeugseite und flüchtete anschließend ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Altenessen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Essener zu Boden und verletzte sich, sodass er ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Erst am gestrigen Montag meldete der Essener den Verkehrsunfall bei der Polizei.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalls. Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen auf. /Wrk

