POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Goldarmband beim Juwelier - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 30. Juli dieses Jahres stahl ein Unbekannter in einem Juweliergeschäft an der Kettwiger Straße ein hochwertiges Goldarmband. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm.

Der Unbekannte ließ sich gegen 15:30 Uhr verschiedene Schmuckstücke in dem Geschäft zeigen und verließ dieses dann kurze Zeit später unter einem Vorwand. Erst dann fiel dem Juwelier auf, dass ein Armband fehlte.

Während seines Aufenthaltes in dem Geschäft wurde der Unbekannte gefilmt. Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188687

Das KK 34 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

