PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Goldarmband beim Juwelier - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 30. Juli dieses Jahres stahl ein Unbekannter in einem Juweliergeschäft an der Kettwiger Straße ein hochwertiges Goldarmband. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm.

Der Unbekannte ließ sich gegen 15:30 Uhr verschiedene Schmuckstücke in dem Geschäft zeigen und verließ dieses dann kurze Zeit später unter einem Vorwand. Erst dann fiel dem Juwelier auf, dass ein Armband fehlte.

Während seines Aufenthaltes in dem Geschäft wurde der Unbekannte gefilmt. Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188687

Das KK 34 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren