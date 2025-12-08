Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Frau verletzt sich nach Vollbremsung eines Linienbusses - Geschädigte gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern am frühen Nachmittag (7. Dezember) verletzte sich eine unbekannte Fahrgästin der Buslinie 146, nachdem der Busfahrer zwischen Burgplatz und I. Dellbrügge eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Die Polizei sucht die unbekannte Geschädigte.

Gegen 14:15 Uhr fuhr ein Bus der Linie 146 auf der Schützenbahn in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Zwischen Burgplatz und I. Dellbrügge öffnete der Fahrer eines geparkten Hyundai plötzlich eine Fahrzeugtür. Der 46-jährige Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei war kurz darauf vor Ort, stellte jedoch keinen Unfall fest, da es zu keiner Kollision kam und auf Nachfrage zu diesem Zeitpunkt niemand über Verletzungen klagte. Der Bus setzte seine Fahrt regulär fort. Später meldete sich eine Fahrgästin bei dem Busfahrer und gab an, sich bei der Bremsung verletzt zu haben. Bevor ihre Personalien aufgenommen werden konnten, verließ sie jedoch den Bus.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun die verletzte Dame. Wenn Sie Hinweise geben können oder selbst die betroffene Fahrgästin sind, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

