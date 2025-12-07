Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr/Essen: Mehrere versuchte Wohnungseinbrüche - Polizei fasst Tatverdächtige und bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45479 MH.-Broich/45478 MH.-Speldorf/45141 E.-Stoppenberg: Am Wochenende konnte die Polizei in Mülheim an der Ruhr und Essen mehrere mutmaßliche Einbrecher fassen. Ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Freitag, 5. Dezember, wurde die Polizei wegen eines Wohnungseinbruchs in die Straße "Dohlenfeld" in Mülheim gerufen. Gegen 18:45 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass bei seinem Nachbarn offenbar eingebrochen wurde. Da er Geräusche aus dem Haus hörte, rief er die Polizei. Als die Beamten eintrafen, versuchte einer der Verdächtigen (39 Jahre, albanische Staatsangehörigkeit) über den Balkon im ersten Obergeschoss zu fliehen. Er wurde mithilfe des Distanzelektroimpulsgeräts gestoppt und vorläufig festgenommen. Der zweite Verdächtige (ebenfalls 39 Jahre alt und albanischer Staatsangehörigkeit) konnte ohne Widerstand festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Polizisten Einbruchswerkzeuge und mutmaßliche Tatbeute, darunter eine Goldkette, die bei einem Einbruch kurz zuvor an der Jägerhofstraße als gestohlen gemeldet wurde. Der Verdächtige, der mithilfe des Distanzelektroimpulsgeräts an der Flucht gehindert wurde, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Anschließend wurden beide Männer ins Polizeigewahrsam gebracht. Ebenfalls am Freitag, stellte ein Hauseigentümer fest, dass in sein Haus an der Großenbaumer Straße in Broich eingebrochen wurde. Gegen 19:45 Uhr hielt sich der Mülheimer im ersten Obergeschoss des Hauses auf, als er plötzlich aus Richtung der Terrasse ein lautes Geräusch hörte. Er ging in Richtung der Lärmquelle und sah, wie ein Unbekannter von der Terrasse in den Garten sprang und in den angrenzenden Wald lief. Der Eigentümer alarmierte die Polizei. Diese suchte mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Einbrecher, blieb aber erfolglos. Der Verdächtige soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,8 Meter groß und sportlich sein. Er soll "osteuropäisch" ausgesehen haben und kurze helle Haare haben. Seine Kleidung sei grau gewesen. Am Sonntag, 7. Dezember, konnte die Polizei in Essen-Stoppenberg zwei weitere mutmaßliche Wohnungseinbrecher fassen. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil er beobachtet hatte, wie zwei Männer sich mit augenscheinlichem Einbruchswerkzeug ausgerüstet einem Haus in der Straße "Hugenkamp" näherten. Unter den eintreffenden Polizisten war auch ein Diensthundeführer. Dessen Hündin konnte im Garten des Hauses einen Verdächtigen stellen, der sich in einem Gebüsch versteckte. Der Mann (39 Jahre alt, polnische Staatsangehörigkeit) versuchte die Hündin zu schlagen, woraufhin diese ihn in den Unterarm biss. Anschließend wurde der Verdächtige gefesselt. Ein zweiter Verdächtiger (40 Jahre alt, polnische Staatsangehörigkeit), welchen die Hündin im Nachbargarten aufstöberte, ließ sich widerstandslos festnehmen. Beide wurden zur Polizeiwache gebracht. Der 39-Jährige wurde dort von Rettungskräften untersucht und behandelt und anschließend, genau wie sein Komplize, ins Gewahrsam gebracht. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verdächtigen aus dem Einbruch in Broich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

