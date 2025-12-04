Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte rauben Tankstelle aus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Heute Morgen (4. Dezember) überfielen zwei unbekannte Tatverdächtige eine Tankstelle an der Grenoblestraße. Dabei bedrohten sie eine Mitarbeiterin mit einer Schuss- sowie einer Stichwaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7:50 Uhr betraten die beiden Männer den Verkaufsraum und forderten eine 59-jährige Mitarbeiterin auf, die Kasse sowie den Tresor zu öffnen. Dazu drohten sie mit einer Schusswaffe sowie mit einem Messer. Um ihre Drohung zu unterstreichen, gab einer der Tatverdächtigen mehrere Schüsse in die Luft ab. Nachdem die Mitarbeiterin die Kasse geöffnet hatte, entwendeten die Unbekannten das darin enthaltene Bargeld. Den Tresor öffnete die Frau nicht. Die Männer griffen daraufhin nach der Handtasche der Essenerin und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch zunächst ohne Erfolg blieben.

Die Tatverdächtigen wurden als 20-24 Jahre alt beschrieben. Beide seien 175-180 cm groß, hätten eine schlanke Statur und seien jeweils mit einer schwarzen Haube maskiert gewesen. Der Mann, der die Schusswaffe gehalten habe, habe ein weißes Oberteil der Marke Nike, eine schwarze Hose sowie einen olivgrünen Rucksack getragen. Der Mann, der die Stichwaffe hielt, habe ein schwarzes Sportoberteil sowie eine schwarze Hose mit roten Streifen getragen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Vor Ort gefundene Hülsen deuten auf den Einsatz einer Schreckschusspistole hin.

Gegen die unbekannten Tatverdächtigen wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

