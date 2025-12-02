Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Autofahrer fährt Kind über Fuß - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45473 Mh.-Altstadt II: Vergangenen Donnerstag (27. November) kam es auf der Aktienstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr einem elf Jahre alten Jungen über den Fuß und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht den Unfallfahrer und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 13:50 Uhr stieg der Elfjährige auf der Aktienstraße an der Haltestelle "Mülheim Nordstraße" aus dem Bus. An einer Ampel wollte er die Straße überqueren, als ihm ein unbekannter Autofahrer über den Fuß fuhr und seine Fahrt fortsetzte. Der Junge bemerkte erst kurze Zeit später Schmerzen im Fuß und fuhr daraufhin mit seiner Mutter zum Arzt. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

