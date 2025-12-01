Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsdienst kontrolliert getunte Autos anlässlich Motorshow - Knapp ein Drittel der Fahrzeuge weist Verstöße auf - 15 Pkw sichergestellt

Essen (ots)

45131 E-Rüttenscheid: Vergangenen Samstag (29. November) kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Essen 187 getunte Autos anlässlich der "Essen Motorshow". Bei knapp einem Drittel der Fahrzeuge (56 Pkw) wurden Verstöße festgestellt.

Um 7:30 Uhr begannen die Kontrollen an den Messeparkplätzen P9 und P10. Der Verkehrsdienst nahm bis zum Nachmittag 187 Fahrzeuge genau unter die Lupe, um technische Veränderungen aufzudecken.

Bei 15 Fahrzeugen waren die durchgeführten Veränderungen so groß, dass sie sofort sichergestellt wurden, in zwei weiteren Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. In acht Fällen waren beispielsweise Veränderungen an der Abgasanlage der Grund für zu laute Pkw. Die polizeilichen Feststellungen werden im Nachgang durch einen unabhängigen Gutachter überprüft.

Teilweise waren die Fahrzeuge so extrem "tiefergelegt", dass kaum noch Abstand zwischen Reifen und Karosserie bestand. Bei einem Smart schleiften die Räder tatsächlich am Radkasten. Bei einem niederländischen Audi war unter anderem der Katalysator entfernt, zudem waren Seitenscheiben und Scheinwerfer foliert.

Insgesamt wurden 106 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und 166 Verwarngelder erhoben, in vielen Fällen war eine überhöhte Geschwindigkeit der Grund dafür.

Unterstützt wurden unsere Kollegen von Tuningexperten vieler Polizeibehörden in NRW, aber auch von Kollegen aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hamburg.

Ziel derartiger Kontrolleinsätze ist es, verbotene Veränderungen an den Fahrzeugen festzustellen und Verstöße konsequent zu ahnden. Den betroffenen Autofahrern werden in persönlichen Gesprächen die Gefahren vor Augen geführt, die ihre Umbauten für den Straßenverkehr bedeuten. So soll die Sicherheit für alle Straßenverkehrsteilnehmer dauerhaft verbessert werden./SyC

