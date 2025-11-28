Polizei Essen

POL-E: Essen: Transporter brennt - Zeuge beobachtet verdächtige Personen und wird geschlagen - Polizei sucht weitere Zeugen

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Auf der Rauchstraße/Rollstraße brannte gestern Abend (27. November) ein parkender Transporter. Als ein Zeuge (34) zufällig vorbeifuhr, sprach er aus seinem Wagen zwei Personen an, die unmittelbar neben dem Transporter standen. Einer der Männer schlug ihn daraufhin.

Der 34-Jährige fuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem PKW die Rauchstraße entlang und sah, wie der Sprinter in Flammen aufging. Zwei Personen, die sich unmittelbar an dem Sprinter aufhielten, liefen daraufhin weg. Der 34-Jährige fuhr den beiden Männern hinterher und wollte diese zur Rede stellen. Im Bereich der Gleisstraße sah er schließlich einen der Männer hinter einem Wagen kauern und sprach ihn an. Daraufhin eilte der Unbekannte auf ihn zu und schlug ihn mehrfach. Anschließend stieg der Unbekannte zu einer weiteren Person in einen PKW (vermutlich silber oder grau) und fuhr davon.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung sowie Körperverletzung und sucht weitere Zeugen, die Auffälliges wahrgenommen haben. Beide Männer werden südländisch und eher dick beschrieben. Der Tatverdächtige, der zugeschlagen haben soll, soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug ein schwarzes Cappie.

Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

