PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Drei mutmaßliche Pkw-Einbrecher nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Essen (ots)

45479 MH.-Broich:

Am frühen Freitagmorgen (28. November) brachen drei Männer einen Transporter auf der Saarner Straße auf. Anschließend flüchteten sie mit einem Ford Mondeo. Während der anschließenden Verfolgungsfahrt wurden mehrere geparkte Fahrzeuge durch das Fluchtauto beschädigt. Wenig später gelang es den eingesetzten Polizisten, das Trio festzunehmen.

Gegen 03:50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge drei Männer. Zwei von ihnen saßen in einem dunklen Auto, während der dritte an einem Transporter hantierte und einen unbekannten Gegenstand in der Hand hielt. Als die Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit einem dunklen Fahrzeug. Anschließend alarmierte der Mülheimer sofort die Polizei.

Kurz bevor die Polizisten am Tatort eintrafen, kam ihnen das Auto mit den drei Männern in Höhe der Kreuzung Großenbaumer Straße/Prinzeß-Luise-Straße/Saarner Straße entgegen. Sofort verfolgten die Beamten das Fahrzeug, welches sämtliche Anhaltezeichen missachtete und mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht fortsetzte.

Dabei fuhren die Männer mit dem Ford Mondeo zunächst über die Saarner Straße, bogen dann in die Großenbaumer Straße ab und gelangten über den Fängerweg wieder zurück auf die Saarner Straße. Von dort setzten sie ihre Flucht in Richtung Speldorf fort, bogen in die Karlsruher Straße ein und fuhren weiter über die Hundsbuschstraße sowie den Blötter Weg bis zur Schumannstraße. Als das Auto dort langsamer wurde, sprangen plötzlich alle drei Männer während der Fahrt aus dem Wagen und rannten davon.

Das führerlose Fluchtauto rollte weiter und kollidierte schließlich mit mehreren geparkten Fahrzeugen, ehe es zum Stehen kam. Im Fluchtfahrzeug fanden die Polizisten zahlreiche mutmaßliche entwendete Werkzeuge und typisches Einbruchswerkzeug. Das Fahrzeug selbst wurde ebenfalls sichergestellt.

Die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 24, 44 und 44 Jahren, alle serbische Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnten kurze Zeit später im Nahbereich aufgespürt und vorläufig festgenommen werden.

Die Schäden an den geparkten Fahrzeugen wurden im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme dokumentiert.

Die Ermittlungen dauern an. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:00

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann durch Stichverletzung schwer verletzt - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45473 MH-Altstadt II: Am Mittwochmittag (26. November) wurde ein 37-jähriger Mann an der Elisabeth-Selber-Straße durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen. Gegen 11:20 Uhr wurde der 37-Jährige von einem ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:00

    POL-E: Essen: Unbekannter erbeutet Bargeld mit Wechseltrick - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 29. November vergangenen Jahres betrat ein Unbekannter ein Café an der Limbecker Straße und bat die Mitarbeiterin darum, Bargeld zu wechseln. Er legte drei 100-Euro-Scheine auf die Theke. Die Mitarbeiterin nahm sechs 50-Euro-Scheine aus der Kasse und legte diese ebenfalls auf die Theke. Weil der Unbekannte die Frau ablenkte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren