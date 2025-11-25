PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter erbeutet Bargeld mit Wechseltrick - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 29. November vergangenen Jahres betrat ein Unbekannter ein Café an der Limbecker Straße und bat die Mitarbeiterin darum, Bargeld zu wechseln. Er legte drei 100-Euro-Scheine auf die Theke. Die Mitarbeiterin nahm sechs 50-Euro-Scheine aus der Kasse und legte diese ebenfalls auf die Theke. Weil der Unbekannte die Frau ablenkte, bemerkte diese nicht, dass er zwei 50-Euro-Scheine in seine Tasche steckte. Schließlich gab er an, das Geld nicht mehr wechseln zu wollen, nahm seine mitgebrachten 100-Euro-Scheine und verließ den Laden. Später bemerkte die Mitarbeiterin, dass zwei Scheine fehlten.

Mit einem Foto der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187230

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

