Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann durch Stichverletzung schwer verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt II:

Am Mittwochmittag (26. November) wurde ein 37-jähriger Mann an der Elisabeth-Selber-Straße durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Gegen 11:20 Uhr wurde der 37-Jährige von einem bislang namentlich nicht bekannten Mann angesprochen und unmittelbar angegriffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand stach der Täter einmal mit einer Stichwaffe auf den Gelsenkirchener ein. Der 37-Jährige, der gemeinsam mit einem Verwandten unterwegs war, stieg anschließend in das Auto seines Verwandten und konnte sich so vom Tatort entfernen. Im Fahrzeug bemerkte er die Verletzung im unteren Bauchbereich und alarmierte die Polizei. Der Mann wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Männer zuvor nur kurz begegnet waren und über das private Umfeld in einer losen Verbindung standen.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Elisabeth-Selbert-Straße gemacht hat oder Hinweise zum flüchtigen Täter machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell