PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann durch Stichverletzung schwer verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt II:

Am Mittwochmittag (26. November) wurde ein 37-jähriger Mann an der Elisabeth-Selber-Straße durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Gegen 11:20 Uhr wurde der 37-Jährige von einem bislang namentlich nicht bekannten Mann angesprochen und unmittelbar angegriffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand stach der Täter einmal mit einer Stichwaffe auf den Gelsenkirchener ein. Der 37-Jährige, der gemeinsam mit einem Verwandten unterwegs war, stieg anschließend in das Auto seines Verwandten und konnte sich so vom Tatort entfernen. Im Fahrzeug bemerkte er die Verletzung im unteren Bauchbereich und alarmierte die Polizei. Der Mann wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Männer zuvor nur kurz begegnet waren und über das private Umfeld in einer losen Verbindung standen.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Elisabeth-Selbert-Straße gemacht hat oder Hinweise zum flüchtigen Täter machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 13:00

    POL-E: Essen: Unbekannter erbeutet Bargeld mit Wechseltrick - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 29. November vergangenen Jahres betrat ein Unbekannter ein Café an der Limbecker Straße und bat die Mitarbeiterin darum, Bargeld zu wechseln. Er legte drei 100-Euro-Scheine auf die Theke. Die Mitarbeiterin nahm sechs 50-Euro-Scheine aus der Kasse und legte diese ebenfalls auf die Theke. Weil der Unbekannte die Frau ablenkte, ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:10

    POL-E: Essen: Mann entwendet 500 Euro aus Geldautomat - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Am 22. Oktober dieses Jahres entwendete ein unbekannter Mann 500 Euro aus einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Altenessener Straße, nachdem das Geld dort versehentlich liegen gelassen wurde. Die Polizei sucht nun mit einem Bild einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten. Gegen 13:10 Uhr hob eine Kundin an einem ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:50

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Parkendes Auto brennt - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45472 Mh.-Heißen: Am frühen Montagmorgen (24. November) brannte auf der Velauer Straße ein geparkter Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 00:30 Uhr hörte eine Anwohnerin Knallgeräusche, sah aus dem Fenster und bemerkte daraufhin das brennende Auto. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren