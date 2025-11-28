Polizei Essen

POL-E: Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - zwei 9-jährige Mädchen entführt und missbraucht

Ab heute (28. November) ist die neue Folge "zwei 9-jährige Mädchen entführt und missbraucht" von unserem Pottcast Ungelöst auf allen Plattformen online.

Die Ermittler Dustin Wisnewski und Michael Detscher sind wieder bei uns zu Gast und stellen diesmal zwei zusammengehörende Cold Cases aus den Jahren 1992 und 1993 dar. In beiden Fällen entführte ein unbekannter Täter ein 9-jähriges Mädchen und vergewaltigte es. Eines der Mädchen brachte der Mann um, das andere überlebte knapp. In Zusammenarbeit mit der Operativen Fallanalyse des LKA gelang es vor einigen Jahren bereits die Fälle durch DNA-Analyse zusammen zu bringen. Jetzt versuchen die Cold Case Ermittler den Täter mit aufwendigen Fahndungsmaßnahmen zu überführen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Alle Folgen sind auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/social-media/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen/ /hey

