Polizei Essen

POL-E: Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - zwei 9-jährige Mädchen entführt und missbraucht

Essen (ots)

Ab heute (28. November) ist die neue Folge "zwei 9-jährige Mädchen entführt und missbraucht" von unserem Pottcast Ungelöst auf allen Plattformen online.

Die Ermittler Dustin Wisnewski und Michael Detscher sind wieder bei uns zu Gast und stellen diesmal zwei zusammengehörende Cold Cases aus den Jahren 1992 und 1993 dar. In beiden Fällen entführte ein unbekannter Täter ein 9-jähriges Mädchen und vergewaltigte es. Eines der Mädchen brachte der Mann um, das andere überlebte knapp. In Zusammenarbeit mit der Operativen Fallanalyse des LKA gelang es vor einigen Jahren bereits die Fälle durch DNA-Analyse zusammen zu bringen. Jetzt versuchen die Cold Case Ermittler den Täter mit aufwendigen Fahndungsmaßnahmen zu überführen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Alle Folgen sind auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/social-media/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen/ /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
