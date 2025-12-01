Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter PKW streift 13-jährige Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Am Freitagmorgen (28. November) touchierte ein unbekannter Pkw eine 13-jährige Fußgängerin an der Einmündung Köln-Mindener-Straße/Schonnebeckhöfe. Der Fahrer flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8:15 Uhr überquerte die Jugendliche die Fußgängerfurt an der Einmündung Köln-Mindener-Straße/Schonnebeckhöfe in Richtung Viktoriastraße. Ein wartender Pkw ließ sie passieren. Während die 13-Jährige die Fahrbahn querte, fuhr ein bislang unbekannter Pkw an dem wartenden Auto vorbei, streifte die Jugendliche am Bein und flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Die Essenerin stürzte und wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Das Verkehrskommissariat 1 bittet dringend um Hinweise. Wenn Sie den Vorfall gegen 8:15 Uhr im Bereich Schonnebeckhöfe/Köln-Mindener-Straße beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

