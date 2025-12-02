Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stößt Seniorin zu Boden, um ihr die Handtasche zu rauben - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45359 E.-Schönebeck:

Gestern Abend (1. Dezember) attackierte eine unbekannte Frau eine 87-jährige Essenerin an der Aktienstraße und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr wartete die 87-Jährige an der Bushaltestelle "Lautstraße" in Fahrtrichtung Borbeck auf den Bus, als sie von hinten angerempelt und anschließend zu Boden gestoßen wurde. Die Angreiferin riss mehrfach an der Handtasche der am Boden liegenden Frau, konnte diese jedoch nicht rauben. Die Essenerin erlitt leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung.

Die 87-Jährige beschrieb die Täterin als etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie soll eine korpulente Statur und schwarze Haare gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Frau machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell