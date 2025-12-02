Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen: Gestern Abend (1. Dezember) verunfallte ein 28-jähriger Motorradfahrer an der Geitlingstraße und verletzte sich dabei schwer.

Der 28-Jährige war gegen 18:30 Uhr auf der Geitlingstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, nachdem er die A40-Unterführung passiert hatte. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 28-Jährige wurde zunächst vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell