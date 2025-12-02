Polizei Essen

POL-E: Essen: "SafeCity" kontrolliert Fahrzeug und stellt mutmaßliche Plagiate sicher

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Montagabend (1. Dezember) kontrollierten Einsatzkräfte einen 36-jährigen Mülheimer an der Gladbecker Straße / Universitätsstraße. Im Kofferraum seines Fahrzeugs fanden die Beamten zahlreiche mutmaßlich gefälschte Markenartikel.

Gegen 22:20 Uhr hatten Kräfte des Präsenzkonzeptes "Safe City" den Hinweis auf einen Mercedes AMG erhalten, der zuvor mit lauten Motorgeräuschen durch die Fußgängerzone (Kettwiger Straße) gefahren sein soll. Gemeinsam mit dem Streifendienst wurde das Fahrzeug im Bereich der Gladbecker Straße / Universitätsstraße angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle öffnete der Fahrer den Kofferraum. Im Inneren fielen die Beamten zahlreiche Parfüms und weitere Artikel wie Kleidungsstücke und vermeintlich hochwertige Uhren auf - zum Teil "originalverpackt" und in Folie eingeschweißt. Der Verdacht erhärtete sich, dass es sich um mutmaßlich gefälschte Markenprodukte handeln könnte.

Insbesondere aufgefundene Teststreifen legen nahe, dass die Ware direkt aus dem Fahrzeug heraus verkauft werden sollte. Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Mülheimer mit syrischer Staatsangehörigkeit. Gegen ihn wird nun wegen Sozialleistungsbetruges, Steuerhinterziehung sowie Verstößen gegen das Markengesetz ermittelt. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell