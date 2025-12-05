POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt
Essen (ots)
45473 MH.-Heißen: Gestern Mittag (4. Dezember) stießen auf der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Pkw und ein Krad zusammen, der Kradfahrer (56) wurde dabei schwer verletzt.
Der 56-Jährige war gegen 12 Uhr mit seinem Krad auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Aktienstraße unterwegs, als die 61-jährige Fahrerin eines schwarzen Nissan vom Parkplatz eines Supermarktes (kurz vor der Aktienstraße) nach links auf die Freiherr-vom-Stein-Straße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der Kradfahrer zu Boden stürzte. Schwerverletzt wurde er per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht./SyC
