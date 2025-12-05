PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Essen (ots)

45473 MH.-Heißen: Gestern Mittag (4. Dezember) stießen auf der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Pkw und ein Krad zusammen, der Kradfahrer (56) wurde dabei schwer verletzt.

Der 56-Jährige war gegen 12 Uhr mit seinem Krad auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Aktienstraße unterwegs, als die 61-jährige Fahrerin eines schwarzen Nissan vom Parkplatz eines Supermarktes (kurz vor der Aktienstraße) nach links auf die Freiherr-vom-Stein-Straße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der Kradfahrer zu Boden stürzte. Schwerverletzt wurde er per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

