POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 21-Jährigen mit Stichwaffe - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Sonntagnachmittag (07. Dezember) wurde ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr kam es am nördlichen Ausgang des Essener Hauptbahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-jährigen Syrer aus Salzwedel und einem unbekannten Mann. Im Zuge der Auseinandersetzung stach der Unbekannte mit einer Stichwaffe auf den 21-Jährigen ein. Der schwer verletzte junge Mann wurde umgehend durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete nach der Tat vom Tatort. Am Sonntag fand im Bereich der Rellinghauser Straße, südlich des Hauptbahnhofs eine Versammlung statt. Ob ein Zusammenhang zwischen der Versammlung und dem versuchten Tötungsdelikt besteht, ist Teil der Ermittlungen.

Die Mordkommission fahndet nach dem flüchtigen Täter und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell